الخبراء الاجانب يواجهون صعوبات بمنحهم الاقامة في العراق

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البيروقراطية والروتين في منح الإقامة للخبراء الأجانب سبّب ارباكاً لهم، فيما تمنح سنويا الاقامة لألاف العمال الاجانب في العراق مع قلة فرص العمل للعامل العراقي. كما تطال الصعوبات رجال الاعمال وأصحاب المعامل مما سبب خسائر اقتصادية وتوقفا للعمل في بعض الأحيان.