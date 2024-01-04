شوارع منطقة الاعظمية تعاني من الاهمال والاهالي يناشدون

ازقة وشوارع عديدة في منطقة الاعظمية تعاني من الإهمال ونقص الخدمات وتهالك طرقها، الأمر الذي جعل ساكنيها يطالبون بتوفير الخدمات وادراج هذه الازقة ضمن خطط المشاريع الخدمية.

ماذا عن وعود المسؤولين والمرشحين المتكررة؟



اليك مناشدات المواطنين في التقرير أعلاه.