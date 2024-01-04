إصلاحيات كردستان تطبق نظام "الإجازة المنزلية" لعشرات السجناء مقابل كفالة

بشكل مؤقت ولمئتين وثمانية وسبعين نزيلاً .. طبق نظام "الاجازة المنزلية" ... إذ أعلنت مديرية الإصلاحيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم كردستان تطبيق هذا النظام مقابل كفالة مالية خلال العام الفين وثلاثة وعشرين وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ "الاجازة المنزلية" للمساجين على المستوى المنطقة.على ماذا يعتمد نظام الإجازة المنزلية وما هي شروطه؟فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.