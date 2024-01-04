حملة "الذوق العام" لاعادة الرونق لشوارع العاصمة‎.. فيديو

بالفيديو

بهدف اعادة الرونق لشوارع العاصمة.. امانة بغداد تباشر بحملة الذوق العام لرفع التشوهات السمعية والبصرية في عدد من المناطق، امر لاقى اشادة من قبل المواطنين.

