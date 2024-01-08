كربلاء .. الاوساط الشعبية تطالب بحسم المصادقة على الفائزين في مجالس المحافظات

طالبت أوساط شعبية في محافظة كربلاء الجهات المعنية بحسم المصادقة على المرشحين الفائزين في مجالس المحافظات من أجل الاسراع بعقد أول جلسة لتشكيل الحكومة المحلية.

ما رأي المختصين في الشأن السياسي بالنسبة لاختيار منصب المحافظ ؟



انور العكيلي والتفاصيل في التقرير أعلاه.



