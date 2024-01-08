البنك المركزي يواصل اجراءاته لضبط السوق

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حملات البنك المركزي وملاحقته للمضاربين والمهربين ومتابعة اسعار الصرف من خلال المنصة الالكترونية لم تجد صدى في الشارع العراقي ولا حتى عند المختصين الذين اكدوا ان عمليات التهريب والتلاعب بالاسعار لا تزال مستمرة.