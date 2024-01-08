سائقو القطارات يشكون من تعرضهم لحوادث مرورية واعمال تخريب

لم يعد التجاوز على محرمات السكك الحديدية امرا غريبا، فالمنازل التي بنيت وبشكل عشوائي حتى وصلت الى مسافة الصفر سنتمتر عن السكك الحديدية جعلت حركة القطارات عليها امرا شاقا وصعبا.

سائقو القطارات يتحدثون عن معاناتهم المستمرة.



شاهد شكاوى السائقين في التقرير أعلاه مع امير الخفاجي.



