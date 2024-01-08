الشركات في البصرة تتعرض الى سحب المشاريع

عشرات الشركات المحلية في البصرة تتعرض بين حين وآخر الى ايقاف العمل او سحب المشاريع منها واحالته الى شركات مقربة من الحكومة المحلية خلافا لتعليمات العقود الحكومية، هذا ما كشفه اتحاد رجال الاعمال والمقاولين الذي طالب رئيس الوزراء بالتدخل.

وتشهد بعض المناطق في مركز المدينة انعداما شبه كامل للخدمات والبنى التحتية.



هل ستنجح المناشدات في حثّ المسؤولين على حل هذه المشكلة؟