مزارعو النجف يطالبون بايقاف التجاوزات على الأراضي

مشاريع جديدة للقطاع الإروائي في مواجهة الشح المائي في النجف، يقول معنيون انها ستنهض بالواقع الزراعي.

مشاريع جديدة ستنهض بالواقع الزراعي في عموم البلاد وتفاؤل بموسم زراعي جيد هذا ما تحدث به وزير الموارد المائية خلال زيارته النجف الاشرف.



بماذا طالب المزارعون؟



شاهدوا مناشدتهم في التقرير أعلاه.



