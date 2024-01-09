واسط تعقد مؤتمرها السنوي لمراجعة أداء الشركات

عقدت حكومة واسط المحلية بالتعاون مع هيئة الإستثمار مؤتمرها السنوي للشركات والمقاولين لمراجعة أداء الشركات العاملة في المحافظة وتقييم عمل دوائر المهندس المقيم في جميع المشاريع.

هكذا تبدو الصورة في المؤتمر السنوي للشركات والمقاولين في واسط .. الحكومة المحلية تراجع اداء الشركات العاملة وتقيم ما تم تنفيذه من مشاريع خدمية خلال عام الفين وثلاثة وعشرين.



على ماذا اقتصر تقييم الشركات وما كانت النتيجة؟ حسين موحان والتفاصيل في التقرير أعلاه.