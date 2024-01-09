الإفراط في استخدام الأجهزة اللوحية ينعكس سلباً على الأطفال

تعتبر الأجهزة اللوحية الذكية وسيلة تسلية للأطفال إلا أن الأفراط في إستخدامها يتسبب بأمراض في العين ومشاكل نفسية للطفل وخصوصاً ممن لا تتجاوز اعمار العاشرة.

ماذا قال المختصون في هذا الإطار؟



شاهد التقرير أعلاه لمعرفة الانعكاسات السلبية للأجهزة اللوحية على الأطفال.