النجف تفتتح بناية مخصصة لمعهد الفنون الجميلة

لأولِ مرةٍ تشهد النجف افتتاح معهدٍ للفنون الجميلة بمواصفاتٍ تليق بالفنون بعد سنواتٍ عانت فيها الملاكات التدريسية والطلبة من تنقلهم لأكثر من بنايةٍ مهترئة .

ما هي وعود الحكومةُ للمعهد؟



طلال حسن والتفاصيل في التقرير أعلاه.