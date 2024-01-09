امرأة من بغداد تفتح دارها لرعاية ستة وتسعين يتيما

بعد استشهاد زوجها بحادثٍ ارهابي قررت لقاء فتح دارها ليكون مكانا للأيتام حيث ابت ان يعيشوا في احوالٍ سيئة .

ما هي أمنيات هذه المرأة وبماذا ناشدت رئيسِ الوزراء والجهات المعنية؟



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