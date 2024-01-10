غياب الرادارات لتحديد السرعة يجعل الطرق السريعة مضمارا لسباق السيارات

الطرق الخارجية السريعة تشكو من الاهمال وغياب الادامة الدورية فضلا عن غياب الرادارات لتحديد السرعة، ما جعلها مضمارا لسباق السيارات ومسرحا للحوادث المرورية.

يشهد طريق البصرة بغداد على سبيل المثال ارتفاعا بمعدلات الحوادث المرورية بسبب غياب الانارة ليلا ما دفع سائقي المركبات لمناشدة الجهات المعنية.



هل ستنجح هذه الجهات في وضع الحلول المناسبة؟