الشوارع الفرعية تشهد زخما وقرارات ملزمة بانشاء كراجات

تشهد الشوارع الفرعية في بغداد زخماً كبيرا في وقوف السيارات نتيجة انعدام الكراجات في الابنية التي تشيد حديثا والزخم الكبير على الكراجات الاهلية التي لا تستوعب تلك الاعداد الهائلة، اما امانة بغداد فقد اصدرت قرارات منها الزام اصحاب الابنية ببناء كراجات تحتها.

هل سيلتزم اصحاب الابنية في هذا القرار وما كلفة الغرامة في حال المخالفة؟



علي احمد والتفاصيل في التقرير أعلاه.