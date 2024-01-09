موظفو الصناعات الفولاذية يحتجون على قرار اعادتهم الى مكان عملهم السابق

احتجاجا على قرار ارجاعهم الى مكان عملهم القديم، تظاهر العشرات من موظفي الشركة العامة للصناعات الفولاذية رافضين القرار بسبب عدم استقرار الوضع الامني في موقع العمل السابق الذي يقع بالقرب من منطقة الطارمية .

بماذا ناشد الموظّفون؟



شاهد التفاصيل في هذا التقرير من السومرية مع حسين عدنان.



