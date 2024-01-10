مطالبات باعتماد التصويت الالكتروني للحفاظ على شفافية جلسات البرلمان

اسرع من البرق تطرق مطرقة التشريع عندما ترفع الايدي داخل البرلمان ، هكذا تكون الية التصويت اليدوي التي باتت محط شك في شرعية بعض القوانين الامر الذي جعل الاوساط النيابية تطالب بالتحول الى التصويت الالكتروني .هل سيتمّ اعتماد التصويت الالكتروني؟شاهد التقرير أعلاه مع عباس هاشم.