هل يتناول العراقيون لحم حمير بدل لحم البقر؟

في ظل ضعف الرقابة الصحية على بائعي اللحوم والمطاعم، يتخوف الاهالي في نينوى من تعرضهم لاعمال الغش والاحتيال من بعض اصحاب المطاعم الذين لا يفكرون الا بتحقيق الربح على حساب صحة المواطن.

طريقة التأكد من سلامة اللحوم المستخدمة في المطاعم باتت الشغل الشاغل للموصليين لاسيما بعد القبض على العديد من اصحاب المطاعم لاستخدامهم لحوم الحمير بدلا من اللحوم المعروفة.



اليك آراء المواطنين في التقرير أعلاه.