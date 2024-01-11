سامراء تعاني من عدم وجود مركز لغسل الكلى

معاناةٌ كبيرةٌ يعانيها مرضى الكلى في سامراء لعدم وجود مركزٍ خاصٍ لغسل الكلى مما يضطرهم للذهاب الى تكريت أو العاصمة مطالبين بتوفيرِ الأجهزة المتخصصة وإنجاز المستشفى المتوقف منذ سنواتٍ طوال.ماذا أكّدت دائرة صحة صلاح الدين وما هي التدابير التي قامت بها؟محمود الكنعاني والتفاصيل في التقرير أعلاه.