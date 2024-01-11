غضب يخيم على ذوي ضحايا حريق مستشفى النسائية

في يوم واحد سجل والده شهادةَ ولادةٍ ووفاةْ.. "جود" احد ضحايا حادثة حريق مستشفى النسائية والأطفال في الديوانية اتى بعد طول انتظارٍ دام لستة أعوامٍ ومراجعاتٍ للأطباءْ..

ما هي التدابير التي اتّخذتها الحكومة وما كانت صرخة الاهل المفجوعين ؟



حيدر انذار والتفاصيل في التقرير أعلاه.



