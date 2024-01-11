بمشاركة 850 شركة.. معرض بغداد الدولي يبدأ فعالياته

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بدأ معرض بغداد الدولي فعالياته بعد افتتاحه بمشاركة شركات محلية وعربية وعالمية تمثل ما يقارب عشرين دولة ليكون بابا للتواصل الاقتصادي مع مختلف الدول.