بالفيديو: النفايات تتكدس وسط الاحياء السكنية في البصرة

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تشهد عدد من المناطق في محافظة البصرة تكدسا كبيرا لاكوام النفايات وسط الاحياء السكنية بسبب اضراب اصحاب الكابسات المؤجرة نتيجة عدم استلام مستحقاتهم المالية من دائرة البلدية.

