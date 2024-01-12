التلكؤ يخيم على احد الشوارع الرئيسة في النجف

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اعرب مواطنو النجف عن امتعاضهم من تلكؤ انجاز الطريق الرئيس المؤدي الى مرقد الامام علي (ع) منتقدين هيئة اعمار المحافظة للانتقائية في منح العقود للشركات.