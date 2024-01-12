بالفيديو: المتقاعدون والموظفون يشكون ضعف مرتباتهم‎

بينما تشهد الاسواق العراقية حالة غلاء غير مسبوق تبعاً لحالة التذبذب الاقتصادي، تعيش شريحة واسعة من المتقاعدين والموظفين في حالة عجز لا سيما مع قلة الاهتمام بالقوانين التي تدعم واقعهم.

هل ستتم اعادة النظرِ في قيمة الرواتب التي تبدو بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشونه؟.. التفاصيل أعلاه