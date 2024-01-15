أهالي حي المعراج يشكون من نقص الخدمات

يشكو اهالي حي المعارج في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية من نقص حاد بالخدمات فيما تشكو بلدية القضاء من نقص الاليات والموازنة المالية.

حي المعراج في قضاء الحمزة الشرقي كأن الخدمات تأبى ان تعرج إليه منذ عام ألفين وثلاثة وحتى الان حيث الاهالي يشكون من نقص الخدمات.



شاهد شكاوى الأهالي ومناشدات البلدية في هذا التقرير من السومرية.