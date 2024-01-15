مدخل بغداد التاجي يُصنّف كأسوأ مداخل العاصمة

مشهد الاهمال وتقاعس الشركات العاملة في مشروع اعمار مدخل بغداد التاجي يبدو واضحا على ملامح الطرق التي يفترض ان العمل فيها انتهى قبل عدة اشهر الا ان بيع المشروع بين المقاولين حال دون ذلك حسب تعبير المواطنين.ماذا يقول شهود عيان في هذا الإطار؟امير الخفاجي والتفاصيل في التقرير أعلاه.