استنفار امني في سامراء لاحياء مراسم زيارة الامام علي الهادي (ع)

قلوبهم تسبق خطواتهم متجهين صوب سامراء مشياً على الأقدام من مختلف المحافظات لإحياء ذكرى شهادة الامام الهادي عليه السلام .

ما هي الاستعدادات الأمنية وماذا قال الزائرون؟



شاهد التفاصيل في هذا التقرير مع محمود الكنعاني .