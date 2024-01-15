جهات عدة تطالب بفتح ملف منح الف دونم لمستثمري الجامعة الاميركية

من مساحة 10 دونمات الى 611 وصولا لاكثر من الف دونم، خطوات شرع بها مستثمرو الجامعة الاميركية كي يسيطرون على احد القصور التابعة للنظام السابق ، الذين قاموا بتحويل جنسها من زراعي الى سكني ومن ثم الى تعليمي، بمدة استثمارية تجاوزت الـ 50 عاما ، وبكلفة 260 مليون دولار امريكي ، وبموافقة مباشرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، التي منحت الارض على طبق من ذهب للمستثمرين .التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.