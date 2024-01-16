الموصليون يبدون امتعاضهم الشديد من فساد مشاريع المجاري

ابدى المواطنون في مناطق الجانب الأيمن من الموصل امتعاضهم الشديد من "فساد" مشاريع المجاري غير المنجزة في المحافظة، معتبرين انها تحولت الى "بوابة" لنهب ثروات البلد.

بماذا طالب المواطنون؟



شاهد مناشداتهم في هذا التقرير من السومرية.