مجلس الخدمة الاتحادي يقيم ندوة حوارية

أقام مجلس الخدمة الإتحادي ندوة حوارية ناقش فيها السبل الكفيلة بتطوير عمل المجلس ومدى التعاون بين المؤسسات الحكومية واعتماد الكفاءات واصحاب الخبرة في المناصب الحكومية.

ماذا أكّد البرلمانيون في هذا الخصوص؟



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