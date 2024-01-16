عصابات سرقة الحقائب النسائية تؤرق كربلاء

وسط دعواتٍ للاِبلاغ عن الحالات المشبوهة بغية الحد منها، زادت حالات سرقة الحقائب النسائية في كربلاء متسببة بموجة غضبٍ واسعة بين المواطنين الذين وصفوها بالظاهرة الدخيلة على مجتمعهم.

ما هي مخاوف المواطنين وما كانت اجراءات الجهات الأمنية بالمقابل؟



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