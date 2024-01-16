مجددا.. صواريخ تخرق السيادة والبرلمان يدخل على الخط

بالفيديو

تارة من اميركا وتارة اخرى من ايران وكذلك تركيا.. الاعتداءات الخارجية تستمر بتهديد امن البلد، ما جعل دائرة الرفض تتسع لتلك الاعتداءات من جانب البرلمان الذي عزز المواقف الحكومية بالرفض للقصف الايراني الذي طال اربيل.

