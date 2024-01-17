بالفيديو: جرحى مكافحة الإرهاب وحقوقهم المسلوبة‎

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بعد ان قدموا التضحيات وسجلوا صولات في ساحات القتال ليرسموا أجمل لوحات النصر، يشكو جرحى منتسبي مكافحة الارهاب من الاهمال مطالبين بضرورة ارجاع حقوقهم التي ذهبت مهب الريح.