روتين قاتل في إنجاز معاملات المتقاعدين‎.. فيديو

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رغم سنوات الخدمة التي قضوها في العمل الحكومي، إلا ان المتقاعدين وعلى كبر سنهم يتعرضون إلى روتين قاتل يقف بوجه إكمال معاملاتهم على مدار سنوات عديدة.

