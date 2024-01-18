الاوساط النيابية تدعم اجراءات الحكومة في الدفاع عن سيادة البلد

على خلفية القصف الايراني الذي طال محافظة اربيل تصاعد منسوب الادانات من الاوساط السياسية ، مقابل ذلك توجهت الحكومة نحو تقديم شكوى ضد ايران لدى مجلس الامن الدولي وهي خطوة شجعها نواب كرد كرد على الاعتداءات الخارجية .ماذا أكّد النواب؟ شاهد التقرير أعلاه.