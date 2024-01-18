إرباك يصيب الاسواق في ظل سيطرة الدولار وارتفاع اسعار الصرف

غياب المنتوج المحلي وانتشار المستورد ابرز اسباب تحكم الدولار في الاسواق المحلية والذي جعل سوق العملة الموازي يفرض سطوته ليَخلُق فرقا شاسعا في اسعار الصرف

ما رأي خبراء المال وما هي مناشدات المواطنين؟



أمير الخفاجي والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.