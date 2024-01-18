أسواق الشورجة تفقد بريقها بسبب تراكم الازمات الاقتصادية

تعتبر سوق الشورجة في بغداد ومنذ عشرات السنين الوجهة الاقتصادية والتسويقية ليس لاهالي بغداد فقط بل حتى لسكان المحافظات ايضا، إلا أن الركود اخذ يخيم عليها في الأونة الأخيرة نتيجة للازمات الاقتصادية والتي ابرزها ارتفاع اسعار الصرف.

التجار هناك ناشدوا الجهات المعنية لإيجاد حلول. ماذا قالوا؟



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