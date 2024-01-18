مساع لإنشاء ثلاثة سدود جديدة لتأمين المستقبل المائي

يتطلع العراق لاضافة طاقة خزنية جديدة للمياه تقدر بنحو مليار متر مكعب من خلال وضع خطة لانشاء ثلاثة سدود جديدة، وتهدف هذه الخطوة الى حماية مستقبل الأمن المائي وتحقيق الاستفادة الكاملة من الحصة المائية.

ما هي الخطة التي أعدّتها وزارة الموارد المائية؟



التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.



