الجفاف يصارع الطيور والمواطنين في هور الدلمج

يعاني هور الدلمج شح المياه والجفاف حيث اضطر المواطنون والطيور الى الهجرة ، الحاج نجاح الذي ورث مهنة صيد الأسماك احد من خسر مصدر دخله الرئيسي.

ماذا روى الحاج نجاح عن معاناته؟ وما رأي رئيس المهندسين في بيئة الديوانية بالنسبة لهذه الكارثة البيئية؟



حيدر انذار والتفاصيل في هذا التقرير.