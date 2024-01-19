أهالي النجف يعيشون حالة ارباك إثر تلوث مياه الشرب

حالة من الارباك في محافظة النجف، بعد تلوث مياه الشرب وعزوف المواطنين عن استخدامها وسط مخاوف من أزمة مائية قد تضرب المحافظة.

ما هي التدابير والاجراءات التي اتخذتها دائرتا الصحة والماء؟



شاهد هذا التقرير لمعرفة التفاصيل.