الشاب عامر يلقى حتفه بعد سرقة سيارته في حي العامل

في حادثة متكررة، شاب يلقى حتفه وتسرق عجلته داخل بغداد، وسط دعوات لوضع حد نهائي لهذه الجرائم من قبل الجهات الامنية.

مما اشتكى ذوو الضحية ؟ وهل من اجراءات جدية تتخذ لوقف هذا النوع من الجرائم في العاصمة؟



هشام وسيم والتفاصيل في التقرير أعلاه