الابتزاز الالكتروني يطال نساء العراق!

عمليات الابتزاز الإلكتروني تتزايد في البلاد بحسب احصائيات رسمية اكدت تسجيل اكثر من الف وأربعمئة حالة خلال عام واحد من قبل الشرطة المجتمعية واغلب ضحاياها من النساء .

ام يوسف هي واحدة من ضحايا الابتزاز بعد ما قام طليقها بتزييف صورها ومساومتها بمبالغ مالية بعد رفعها دعوى قضائية ضده بحسب قولها.



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