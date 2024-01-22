إقامة مآدبِ الطعام في العزاء: مع أو ضدّ!

إقامة مآدب الطعام في العزاء امرٌ ينتقده رجالّ دينٍ كونه يحمل ذوي المتوفى اعباءً اقتصاديةً تثقل كاهلهم نتيجةَ التكاليف المادية التي تتطلبها تلك المآدب .تحميل ذوي المتوفى اكبر من طاقتهم امرٌ يرفضه الجميع لاسيما وان جراحَ الحزن لايضمدها سوى المواساةْ وليس بكثرة المآدبالرياء امام الاخرين اصبح عادةً ياخذ بها بعض المقربين من عائلة المتوفي والتي ربما تكون مصيبةً اخرى تُضاف لمصيبتِهم بسبب ضعف الحالة الاجتماعية .