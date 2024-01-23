اهالي منطقة اليرموك القريبة من السكك الحديد يتلقون بلاغات بالاخلاء

تلقى اصحاب المنازل القريبة من سكة القطار بلاغات بالاخلاء ورفع التجاوات رغم وجود سندات تثبت ملكيتهم للارض وعدم تجاوزهم على محرمات السكك الحديد، ما دفعهم لمناشدة المعنيين والسلطات القضائية لرفع الحيف عنهم وحل النزاع.

هل ستستجيب الجهات المعنية لطلبات اصحاب المنازل؟



شاهد التفاصيل والمناشدات في هذا التقرير من السومرية.