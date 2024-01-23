6 افراد من عائلة واحدة يفقدون حياتهم نتيجة احتراق منزلهم

في حادثة مؤلمة ستة افراد من عائلة واحدة يلقون حتفهم نتيجة احتراق منزلهم في منطقة بغداد الجديدة.

ما هي أسباب الحريق وماذا قال أهالي المنطقة؟



هشام وسيم والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.