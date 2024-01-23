السفارة الالمانية تتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتوفير فرص عمل

عقدت السفارة الالمانية في بغداد مؤتمرا لتوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة الدولية للهجرة في العراق وبنك التنمية الألماني لإقامة مشاريع تنموية تهدف الى تشغيل العاطلين عن العمل من فئة الشباب.

ما هي تفاصيل البرنامج التنموي وهل ستفتح فعلا نفحات أملٍ جديدةٌ أمام الشبابِ العراقي؟



علي احمد والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.