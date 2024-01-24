أسواق بغداد تشهد ظاهرة إنتشار العملة المزوّرة

شهدت أسواق بغداد في الآونة الأخيرة ظاهرة إنتشار العمل المزورة وخصوصا من فئة الخمسة وعشرين والخمسين ألف دينار، مع صعوبة التمييز بين المزيف والأصلي لتطابق نسبة النسخ، الأمر الذي دعا الى ضرورة التدخل الحكومي لإنهاء هذه الظاهرة.

ما هي الاجراءات التي اتخذها التجار؟



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