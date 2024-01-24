العوز والفقر يدفعان الاطفال الى الاسواق

يدفع العوز والفقر العديد من الاطفال في واسط الى افتراش الاسواق للعمل فيها وسط تحذيرات من انجرار البعض منهم الى السرقة او تجارة المخدرات.

ما رأي الجهات المجتمعية بالنسبة لمخاطر الفقر؟



حسين موحان والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.