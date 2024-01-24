كم سيستغرق فتح مقبرة الخسفة في نينوى؟

توقعت جهات رسمية أن يستغرق فتح مقبرة (الخسفة) في محافظة نينوى خمس سنوات على الأقل ، فيما تم تقديم مقترحين لدراسة عملية فتح المقبرة التي وصفت بالاكبر على مستوى العالم.

ما هي تفاصيل المقترحين؟



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