محلات منطقة الغدير تتحول الى برك من المياه الآسنة

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تعاني بعض المحلات في منطقة الغدير منذ ما يقارب السنتين من وضع خدمي مأساوي بعد ما أصبحت شوارعها مكانا للمياه الآسنة والاسباب تعود لتلكؤ انجاز المشاريع كما حددها المواطنون.